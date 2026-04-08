İsrail polisi, İran'a saldırılarla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'yı yarın açmaya hazırlandıklarını duyurdu İsrail polisi, ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın yarın açılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapatmıştı.