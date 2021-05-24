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Dünya

İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, son iki haftada 1550 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Esat Fırat   | 24.05.2021
İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı

Kudüs

Polisten yapılan yazılı açıklamada, son iki haftada 1550 Filistinlinin gözaltına alındığı, 150’si hakkında da iddianame hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı dalgasının geçen hafta yaşanan olaylarla ilgili devam ettiğine vurgu yapılarak, dün gece 74 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı, "Düzen ve Kanunu Uygulama" ismi verilen operasyonun süreceği kaydedildi.

İsrail polisinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etmesi ve İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde de gerilim tırmanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentler Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddet olaylarına sahne olmuştu.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor.

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