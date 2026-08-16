İsrail polisi, "1948 Arapları" olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Umm el-Fehm kentinde, bir çiftin düğün öncesi yapılan kına gecesine ses bombalarıyla baskın düzenledi.

İsrail polisi, Filistinli çiftin kına gecesine ses bombalarıyla baskın düzenledi İsrail polisi, "1948 Arapları" olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Umm el-Fehm kentinde, bir çiftin düğün öncesi yapılan kına gecesine ses bombalarıyla baskın düzenledi.

"Arab48" sitesinin haberine göre, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeksizin düzenlediği baskın, bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.

İsrail polisi, yarın yapılacak düğün öncesinde damat için düzenlenen kına gecesine ses bombalarıyla baskın gerçekleştirerek Filistinlilere yere yatmalarını emretti. Yaşananlar davetliler arasında büyük panik ve gerginliğe neden oldu.

"Sevincimize gölge düşürdüler"

İsrail polisi, baskına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, damadın babası Mustafa Afan Mahamid, yaşananlara tepki gösterdi.

"Hiçbir gerekçe olmaksızın eğlencemize baskın düzenleyerek katılımcılara hakaret ettiler. Bilinmeyen bir sebeple sevincimize gölge düşürdüler." diyen Mahamid, İsrail polisinin yasa dışı baskın sırasında sandalyeleri de kırdığını aktardı.

Belediyeden soruşturma talebi

Umm el-Fehm Belediyesi de düğüne yapılan İsrail polisi baskınını kınayarak katılımcılara yönelik saldırı hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Belediye üyesi avukat Ali Adnan Bereket, "herhangi bir ihlal veya yasal gerekçe bulunmamasına" dikkati çekerek, olaya ilişkin soruşturma açılması ve hesap sorulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bereket, baskını provokasyon olarak niteledi.

İsrail vatandaşı olmalarına rağmen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sürekli hedef gösterdiği "1948 Arapları", İsrail polisinin suçla mücadele yerine bir baskı, korku ve aşağılama aracına dönüştürüldüğünün altını çiziyor.