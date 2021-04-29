Euro
9.97
Dolar
8.20
BIST 100
1,385.91
Altın
1,782.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Esat Fırat   | 29.04.2021
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalan Filistinli aileler gösteri düzenledi. Gösteri sırasında İsrail güçleriyle Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Bir grup Filistinli, Yahudi yerleşimciler lehine İsrail’in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin tahrikleri üzerine Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında atışma yaşandı.

Daha sonra alanda bulunan İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için müdahalede bulundu.

Bazı kişileri darbeden İsrail polisi, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Şam Kapısı’nda kutlama yapan Filistinlileri dağıttı

Hamas: Filistin seçimlerini erteleme veya iptal etme fikrini reddediyoruz

İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı
AB: Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs’te de yapılması için İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz

AB: Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs’te de yapılması için İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz
İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı sonrası Netanyahu geri adım atarak Gantz'ın Adalet Bakanlığını onayladı

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı sonrası Netanyahu geri adım atarak Gantz'ın Adalet Bakanlığını onayladı