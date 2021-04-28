Euro
9.95
Dolar
8.23
BIST 100
1,392.00
Altın
1,776.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Filistinli sağlık çalışanını darbetti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’nda toplananları dağıttığı sırada Filistinli bir sağlık çalışanını darbetti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 28.04.2021
İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Filistinli sağlık çalışanını darbetti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Filistinliler, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanarak İsrail polisinin geri adım atmasıyla bölgedeki bariyerlerin kaldırılmasını kutladı.

İsrail polisinin gruptan bazı kişileri gözaltına almasıyla bölgede gerginlik arttı.

Darbedip gözaltına aldılar

Grubu dağıtmaya çalışan İsrail polisi, aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti, kimliği bilinmeyen söz konusu sağlık çalışanı da dahil çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinliler ramazanın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, 26 Nisan’da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Filistinli sağlık çalışanını darbetti

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Filistinli sağlık çalışanını darbetti

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale

Ürdün Kralı Abdullah: Kudüs ve kutsallar konusunda herhangi bir pazarlığı kabul etmiyoruz

Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için 'apartheid rejimi' nitelemesini reddetti

Beyaz Saray İsrail'in Filistinlilere yönelik tavrı için 'apartheid rejimi' nitelemesini reddetti
İsrail'de Adalet Bakanı seçimi karmaşası yaşanıyor

İsrail'de Adalet Bakanı seçimi karmaşası yaşanıyor
Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz

Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz