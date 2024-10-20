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Dünya

İsrail ordusunun tahliye duyurusunun ardından Beyrut'ta şiddetli patlamalar oldu

İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi.

Faruk Hanedar  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail ordusunun tahliye duyurusunun ardından Beyrut'ta şiddetli patlamalar oldu

Beyrut

Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.

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