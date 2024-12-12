Dolar
34.89
Euro
36.63
Altın
2,680.05
ETH/USDT
3,877.20
BTC/USDT
99,851.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Elias Jelert, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunuyo
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgelerine saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinli gecenin karanlığında yollara düşerek sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Mustafa Deveci  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Ankara

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Tel Hava ve Sabra mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Adraee, söz konusu bölgeden İsrail'e roket atıldığı gerekçesiyle bu kararın alındığını savundu.

Akşam saatlerinde yapılan bu açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli, İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle sığındıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in boşaltmasını istediği bölgede daha önce zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin olduğunu belirtti.

Şabat, İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinlinin gecenin karanlığında yollara düştüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Emine Erdoğan'dan "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşım
İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti

Benzer haberler

İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü

İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü

Hamas'tan Arap ülkelerinin sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Gazze'deki hükümet: İnsani yardım ulaştırırken ölenlerin sayısı 722'ye yükseldi

Gazze'deki hükümet: İnsani yardım ulaştırırken ölenlerin sayısı 722'ye yükseldi
İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığını iddia etti

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığını iddia etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet