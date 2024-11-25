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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Netanyahu’ya Hizbullah ile ateşkes için “doğru zaman” olduğunu söylediği iddia edildi

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Hizbullah ile ateşkes sağlanması için “doğru zaman” olduğunu söylediği öne sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail ordusunun Netanyahu’ya Hizbullah ile ateşkes için “doğru zaman” olduğunu söylediği iddia edildi

Istanbul

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun Netanyahu’ya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ordunun Başbakan’a Hizbullah ile çatışmalar ve ateşkes konusunda bilgi verdiği belirtildi.

Buna göre, ordunun “Lübnan sınırı boyunca Hizbullah altyapısını yok etmeyi” başardığı savunularak, İsrail’in kuzeyine saldırı olasılığının “Hizbullah’ı geriye iterek” ortadan kaldırıldığı ve Hizbullah’ın roket cephaneliğinin de önemli ölçüde azaltıldığı öne sürüldü.

Ordunun ayrıca, Hizbullah ile ateşkes için “doğru zaman” olduğu ancak ateşkes sürecinin başarısız olması halinde ordunun Lübnan’daki saldırılarını genişletme planlarının da olduğunu aktardığı öne sürüldü.

İsrail basını, Güvenlik Kabinesi’nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere yarın toplanacağını ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

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