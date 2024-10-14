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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 18 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine düzenlediği hava saldırılarında 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Safiye Karabacak  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 18 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Kızılhaçından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aytu beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiği, 4 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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