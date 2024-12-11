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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde de ihlal etmeyi sürdürürken, Lübnan'ın güneyinde bir ev ile bir araca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl ve Aynata beldeleri arasındaki Hıllet ed-Diraz bölgesinde bir evi insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Sarbin beldeleri arasındaki yolda seyir halindeki minibüsü güdümlü füzeyle hedef alması sonucu Hamza Murşid Beddah isimli Lübnanlı hayatını kaybetti.

Beddah'ın cenazesi bölgedeki hastaneye nakledildi.

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı Burc el-Muluk beldesinde 15 askerden oluşan bir İsrail birliği el-Cuki ailesine ait eve baskın düzenledi.

Evde arama yapan İsrail askerleri evdeki 2 kişiyi sorguladı ve bu kişilerin cep telefonlarına el koydu.

Ev sahiplerinden evlerini boşaltmalarını isteyen İsrail askerleri, ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemeleri uyarısında bulundu.

Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura kasabasındaki eş-Şumir Mahallesinde İsrail ordusu evleri havaya uçurdu.

İsrail ordusuna ait İHA'lar Mecdel ez-Zun ve Şihin beldeleri arasında yer alan Vadi Hasan'daki es-Sefercel Mahallesine saldırılar düzenledi.

İsrail askerleri, Mecdel ez-Zun çevresini topçu atışları ve makineli tüfeklerle hedef aldı.

İsrail, Lübnan ile 15 gün önce yapılan ateşkes anlaşmasını en az 196 kez ihlal etti.

İsrail ile Hizbullah arasında "kontrollü çatışmalar" 8 Ekim 2023'te başlamıştı.

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik saldırılarını, ülkenin kuzeyi, güneyi ve başkent Beyrut'u da kapsayacak şekilde genişleterek şiddetlendirmiş, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinden İsrail'e füze saldırılarını sürdürmüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1100'den fazlası kadın ve çocuk 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 16 binden fazlası da yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

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