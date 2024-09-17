Dolar
34.08
Euro
37.89
Altın
2,569.97
ETH/USDT
2,344.60
BTC/USDT
60,117.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. -
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Stephanie Rady, Muhammed Emin Canik  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Silm beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Söz konusu saldırının Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa bir süre sonra düzenlenmesi dikkati çekmişti.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir

Benzer haberler

İsrail'in Hizbullah mensupları üzerinde patlattığı çağrı cihazları mercek altında

İsrail'in Hizbullah mensupları üzerinde patlattığı çağrı cihazları mercek altında

MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

İsrailli güvenlik yetkilisine göre Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde

İsrailli güvenlik yetkilisine göre Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet