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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusunun saldırılarında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çağrı Koşak  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Marun er-Ras beldesi ve Mercayun ilçesine bağlı Vadi es-Saluki beldesinde Lübnanlılara yönelik saldırılar düzenledi.

Marun er-Ras beldesine geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açan İsrail güçlerinin saldırısında 2 kişinin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusunun yaralıları nakleden ambulansı da bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail askerleri, Marun er-Ras beldesi dışındaki evlerine giden 4 Lübnanlıyı alıkoyarken, sonrasında 3'ünü serbest bıraktı.

Vadi es-Saluki beldesinde toplanan Lübnanlılara ses bombası atan İsrail ordusunun saldırısında 2 Lübnanlının yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mecdel Selem beldesinde Lübnanlılara saldırırken olayda 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen ülkeden çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi yaralandı.

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