İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü duyuruldu.
Felavi bölgesini hedef alan hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 583'e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 121 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 583'e, yaralı sayısının da 15 bin 244'e yükseldiği belirtildi.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
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