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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Faruk Hanedar, Mehmet Nuri Uçar  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, İsrail güçleri, ülkenin orta kesiminde Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in ülkenin güneyindeki Zefta kasabasına düzenlediği saldırıda ise 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail’den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

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