İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırısında 2 Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayı ve güvenlik güçlerinin açıklamalarına dayandırdığı haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde çok sayıda araçla Nablus'a bağlı Rafidiya Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında açılan ateş sonucu 33 yaşındaki Filistinli bacağından yaralandı.

İsrail askerlerinin bir süre erişilmesini engellediği yaralı Filistinliye Kızılay ekipleri müdahale etti.

Bunun yanı sıra, İsrail güçleri, dün akşam Cenin'in batısındaki Kefr Kud köyünde ateş açtı.

Saldırıda, Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden Muhammed es-Sus yaralandı.

Yaralı Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Nablus'un Mahfiyye mahallesindeki bazı binalara baskın düzenleyen İsrail askerleri, evleri aradı, eşyalara zarar verdi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.