İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında, 6'sı aynı aileden 13 Filistinli öldü.
Gazze
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik aile yaşamını yitirdi.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'a bağlı es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Kiyzan en-Neccar bölgesinde Neccar ailesine ait evi hedef alması sonucu bir adam ve eşi öldü.
Kentin el-Attar bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
İsrail'in sınırları kapaması sebebiyle Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor
Gazze’de özellikle kronik hastalıklar ve gebelik destekleyici tedaviler için kullanılan ilaçlarda ciddi bir yetersizlik yaşıyor.
Eczaneden sorumlu doktor ve kadın doğum uzmanı, en temel tedavilerin bile bulunmaması nedeniyle hastaların her gün karşı karşıya kaldığı tehlikeleri anlattı. Bölgedeki bebek ve çocuklar ihtiyaç duydukları günlük besine ulaşamadıkları için yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
Gazze’de ilaç krizi derinleşiyor, hastaneler temel tıbbi malzemelere dahi ulaşamıyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 24, 2025
— Bu bölümü savaş zamanında açtık. Büyük bir tıbbi malzeme eksiği var, ilaç eksiği var
— Özellikle hamilelerin ilaçlarında eksik var. Zor kış şartlarıyla büyük bir ihtiyaç yaşanıyor
— Tüm… pic.twitter.com/VhF6Uy1UMR
Bazı hastalar ise, ilaç arayışlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar'daki Berdele köyüne saldırdı, çiftlik hayvanlarını çalmaya çalıştı.
İsrailliler, kendilerini engellemeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayı, yaralı Filistinlilerin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisini verdi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025'in ilk üç ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 860 saldırı gerçekleştirdi.
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