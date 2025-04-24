Dolar
38.32
Euro
43.72
Altın
3,326.85
ETH/USDT
1,757.80
BTC/USDT
92,194.00
BIST 100
9,360.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında, 6'sı aynı aileden 13 Filistinli öldü.

Ekip  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik aile yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'a bağlı es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Kiyzan en-Neccar bölgesinde Neccar ailesine ait evi hedef alması sonucu bir adam ve eşi öldü.

Kentin el-Attar bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in sınırları kapaması sebebiyle Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor

Gazze’de özellikle kronik hastalıklar ve gebelik destekleyici tedaviler için kullanılan ilaçlarda ciddi bir yetersizlik yaşıyor.

Eczaneden sorumlu doktor ve kadın doğum uzmanı, en temel tedavilerin bile bulunmaması nedeniyle hastaların her gün karşı karşıya kaldığı tehlikeleri anlattı. Bölgedeki bebek ve çocuklar ihtiyaç duydukları günlük besine ulaşamadıkları için yetersiz beslenme ile karşı karşıya.

Bazı hastalar ise, ilaç arayışlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar'daki Berdele köyüne saldırdı, çiftlik hayvanlarını çalmaya çalıştı.

İsrailliler, kendilerini engellemeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, yaralı Filistinlilerin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisini verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025'in ilk üç ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 860 saldırı gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
DMM, İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti

ABD'de Yale Üniversitesi, İsrailli bakanı protesto eden öğrenci grubunun statüsünü iptal etti

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlası yıkıldı ve zarar gördü

Fransa'da "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan Andre'den "Gazze'de hukuk uygulansın" çağrısı

Fransa'da "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan Andre'den "Gazze'de hukuk uygulansın" çağrısı
Gazzeli çocuklar "Türk Kızılay"ı 23 Nisan için birkaç kelimeyle anlattı

Gazzeli çocuklar "Türk Kızılay"ı 23 Nisan için birkaç kelimeyle anlattı
Samsunlu çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için Karadeniz'e karanfil bıraktı

Samsunlu çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için Karadeniz'e karanfil bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet