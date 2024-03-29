Dolar
32.38
Euro
34.99
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,562.90
BTC/USDT
70,623.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: ROKETSAN, Kırıkhan'da silah ve roket sistemleri üretecek bir tesis kuracak
Bakan Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla tüm seçim sath-ı mailinde huzur ve güveni sağlayacağımıza inancımız tam
Selçuk Bayraktar, Baykar'da İBB Başkan adayı Murat Kurum’u ağırladı
Araştırma: Şarkı sözleri yıllar içerisinde daha "öfkeli ve tekrarlı" hale geldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları binlerce kişi tarafından protesto edildi

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldü

Husiler: Kasım ayından bu yana 86 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık

Belçika hükümeti Filistin devletini tanımayı görüşecek

ABD'li bir çift, İsrail'i destekleyen markaları saptayan "DisOccupied" internet sitesini kurdu

ABD'li bir çift, İsrail'i destekleyen markaları saptayan "DisOccupied" internet sitesini kurdu
Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet