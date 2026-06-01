İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 941'e ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir bisikletliyi hedef aldı.

İsrail savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bisikletlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

Öte yandan yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi boyunca yoğun uçuşlar gerçekleştirirken, eşzamanlı olarak Gazze kentinin doğusunda konuşlanmış askeri araçlardan sivil bölgelere atışlar yapılıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.