İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.
İstanbul/Ramallah
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Ebu Dakka" ailesine ait evi bombalaması sonucu bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmında Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı.
Fotoğraf: Ashraf Amra/AA
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail ordusunun "Hammude" ailesine ait evi bombalaması sonucu 11 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynakları, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirildiğini ve çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirtti.
Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti.
Fotoğraf: Ashraf Amra/AA
Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail ordusunun "Selman" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Cedili" ailesine ait evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Topçu birlikleri de kampın kuzeybatı bölgelerini bombaladı.
Fotoğraf: Ashraf Amra/AA
İsrail ordusu, Gazze kentinde topçu atışlarıyla Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerini hedef alırken, insansız hava araçları da bölgede alçak uçuş yaptı.
İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli öldü
Öte yandan İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.
Günün ilk saatlerinde kamptaki bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri, Tulkerim kampının çeşitli mahallelerine askeri araçlarını konuşlandırdı.
İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.
Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuluyor.
Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının kamptaki bir yeri bombaladığını söyledi.
Fotoğraf: Issam Rimawi/AA
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesine getirildiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de ölen Filistinlinin 38 yaşındaki İmad Teyser Şirim olduğu, İsrail bombardımanı neticesinde başından aldığı yara sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Fotoğraf: Issam Rimawi/AA
Bölgede faaliyet gösteren Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın Tulkerim Tugayları ve Fetih hareketinin Aksa Şehitleri Tugayları da ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerleri ile çatışmalara girdiklerini ve İsrail ordusuna doğrudan kayıplar verdirdiklerini ifade etti.
Fotoğraf: Issam Rimawi/AA
Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin Tulkerim'de başından ağır yaralanan 37 yaşındaki bir Filistinliye müdahale ettikleri belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.