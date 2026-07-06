İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinde ise İsrail güçleri Şati Şimali bölgesinde bir balıkçı teknesini insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda Filistinli Ebu Rayyale ailesinden 3 balıkçı yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde bir eve füzeyle saldırı düzenlemişti.

Saldırı sonucu karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalarda, araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı iki olarak açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un kuzeyindeki Meftarik Matahin bölgesi yakınlarında başka bir aracı da hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025’te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor. Son dönemde ise İsrail güçleri, Gazze'de araçları hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı ile 7 yaralının Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 463 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 98'e, yaralı sayısının ise 173 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yollar üzerinde hala çok sayıda cenazenin bulunduğunu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok noktaya ulaşamadığını aktardı.