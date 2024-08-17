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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Deyr el-Belah kentinin güneyindeki El-Hakar bölgesinde bir evi vurdu.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, bombardıman sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralıların olduğunu aktardı.

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