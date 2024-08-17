İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Deyr el-Belah kentinin güneyindeki El-Hakar bölgesinde bir evi vurdu.
Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, bombardıman sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralıların olduğunu aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.