İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Beyt Lahiya'da Filistinlileri hedef aldı.
İsrail ordusunun saldırılarının ardından sağlık ekipleri, Cibaliya beldesinin doğusundan 3 Filistinlinin cesedi ile Beyt Lahiya'nın es-Selatin bölgesinden 1 Filistinlinin cesedini bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrailli Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki Filistinli genci kaçırdı
İsrailli Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinde iki Filistinli genci kaçırdığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı Yahudi yerleşimcilerin, Eriha şehrinin kuzeyindeki El-Avca Pınarı yakınlarında Udey Hüsnü en-Neccar ve Ramadan Cemil Nassar adlı iki Filistinli genci araçlarının tekerleklerine ateş ederek onları kaçırdıkları belirtildi.
Haberde, kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gencin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampından olduğunu ve daha önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Neccar, gençlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetini ve haklarındaki her türlü bilgiyi öğrenmek için İsrail tarafıyla resmi temas hattı da dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana düzenledikleri saldırılarda 18 Filistinli öldü, 785'ten fazla kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.