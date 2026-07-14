İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere 2 yeni cenaze ile 21 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1110'a, yaralı sayısının 3 bin 599'a ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların genel bilançosuna da yer verilen açıklamada, toplam can kaybının 73 bin 233'e, yaralı sayısının ise 173 bin 707'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de halen enkaz altında kalan çok sayıda cenazenin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin yetersizliği sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yine Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde sabah saatlerinde İsrail saldırılarında yaralanan bir çocuk da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan bir polis noktasını bombaladı.

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.