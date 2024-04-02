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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki eve düzenlediği bombalı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ali Semerci  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin batısında bir eve bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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