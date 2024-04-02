İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki eve düzenlediği bombalı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin batısında bir eve bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.