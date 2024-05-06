İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleleri boşalttığı duyuruldu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.
İstanbul/Ramallah
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler 'den(BM) yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.
Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.
İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.
Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail askerleri Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenlediği ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı kuşatma altına aldığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kampın çeşitli noktalarını kuşatan askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı; askerler evleri, dükkanları ve altyapıyı tahrip etti.
Kampta zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İsrail güçleri Es-Sevalime Mahallesi'nden Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı.
Tanıklar, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesini de kuşattığını ve ambulanslarda arama yaptığını aktardı.
Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı
Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine de baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplarla arasında çatışma çıktığını belirtti.
Kaynaklar askerlerin, Kalkilya'nın doğusundaki Ceyus ve Azun kasabalarına, Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Kampı ile bazı beldelere ve El Halil'de çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.