İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırısında biri bebek, 4 Filistinli yaralandı

İsrail saldırısında biri, 1 yaşındaki bebek, diğeri çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaralandı.
Yaralanan Filistinlilerden ikisi çadırlarının içinde kurşun isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları da İsrail ordusunun son günlerde bölgeye sık sık ateş açtığı ve bunun sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu söyledi.
[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
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[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
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[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[7/57]
[8/57]
[9/57]
[10/57]
[11/57]
[12/57]
[13/57]
[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[15/57]
[16/57]
[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
[18/57]
[19/57]
[20/57]
[21/57]
[22/57]
[23/57]
[24/57]
[25/57]
[26/57]
[27/57]
[28/57]
[29/57]
[30/57]
[31/57]
[32/57]
[33/57]
[34/57]
[35/57]
[36/57]
[37/57]
[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
[39/57]
[40/57]
[41/57]
[42/57]
[43/57]
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Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini hedef aldı. İsrail hücum botları da Gazze kentinin sahil kesimini bombaladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.
İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırısında biri bebek, 4 Filistinli yaralandı