İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırısında biri bebek, 4 Filistinli yaralandı

[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.

[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.

[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.

[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.

[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.

[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.

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[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.

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[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

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[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.

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