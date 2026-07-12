İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği son saldırılarla biri kız çocuğu 8 Filistinli hayatını kaybetti

[1/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[2/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[3/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[4/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[5/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[6/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[7/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[8/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[9/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[10/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[11/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[12/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[13/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[14/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[15/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[16/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[17/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[18/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[19/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[20/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[21/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[22/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[23/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[24/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[25/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[26/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[27/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.

[28/28] Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Bölgede devam eden abluka nedeniyle Gazze kentindeki Sağlık Bakanlığı binasında bulunan lastik, akü, yedek parça ve motor yağı girişine izin verilmemesi ve gereken bakımların yapılamaması sebebiyle onlarca ambulans kullanım dışı kaldı.