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İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında ölen ve yaralananlar oldu

Gazze

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulansların, ölü ve yaralıları hastanelere ulaştırdığı belirtilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, bu olaydan kısa süre önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihlallerine çeşitli şekillerde devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın, 48 bin 467 Filistinli öldü, 111 bin 913 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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