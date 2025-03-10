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Dünya

İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti Fotoğraf:Ashraf Amra/AA

Gazze

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait İHA'lar, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinli kardeşin cenazeleri ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, bu olaydan kısa süre önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihlallerine çeşitli şekillerde devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın, 48 bin 467 Filistinli öldü, 111 bin 913 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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