İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, İsrail saldırılarında son 24 saatte 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'de bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, İsrail saldırılarında son 24 saatte 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın güneyindeki El-Bereke bölgesinde bir sivil araca 3 füzeyle saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Ambulans ve Acil Durumlar Biriminden bir kaynak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının da Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Cemil Vadi Caddesi çevresini hedef aldığı aktarıldı.

Son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaşamını yitiren 9 Filistinliden 2'sinin daha önceki saldırılarda yaralanan kişiler olduğu aktarıldı.

Ateşkesin sağlandığı Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'e, yaralı sayısının 3 bin 888'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu süre zarfında enkaz altından çıkarılan ceset sayısının ise 803 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 326'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 997'ye yükseldiği bildirildi.