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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 649 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü.

Mehmet Nuri Uçar  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 649 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 190 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte 52 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, son 10 günde 649 kişinin öldürülmesiyle Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 95 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 76 bin 309'a ulaştığı bildirildi.

Bayramda 274 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda, Ramazan Bayramı'nda 3 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 274 Filistinli öldürüldü, 221 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait okulu son bir günde ikinci kez bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bir gün içinde ikinci kez daha bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki UNRWA okulunu bombaladı, okulda ciddi hasara yol açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail'in son saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Bu, İsrail'in "Yeni Kamp Ortak İlköğretim Okulu" adını taşıyan okula 24 saatten kısa süre içinde düzenlediği ikinci bombardıman oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, dün akşam İsrail topçu birliklerinin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki aynı okulu hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu duyurmuştu.

İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.

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