İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı
İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere düzenlenen saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Gazze
Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.
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Nusayrat Kampı yakınından geçen Salahaddin Caddesi üzerinde bir arada bulunan Filistinli gruba, İsrail topçuları tarafından ateş açıldı. Hedef alınan grupta bulunanlardan bir kişi öldü.
Filistin haber ajansı WAFA'nın verdiği habere göre, Bureyc ve Megazi mülteci kampları arasını ayıran yola İsrail topçu saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.
Öte yandan Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.