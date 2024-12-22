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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 17 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız, Mohammed Abudoun  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 17 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Musa bin Nuseyr Okulu, İsrail'in hava saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucunda aralarında iki kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun bahçesinde kurulmuş yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldığını, saldırı sonucu çıkan yangında birçok çadırın yandığını, okula ait binaların da zarar gördüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin güney kesimlerine yoğun topçu saldırılarında bulundu. İsrail askeri araçlarından açılan ateşin yanı sıra, bölgeye duman bombaları da fırlatıldı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Cela Caddesi'ndeki bir aracı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu aktardı.

Han Yunus kentinin orta kesimindeki bir apartman dairesine İsrail helikopterleri tarafından düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli çiftin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bölgelerde de İsrail hava saldırıları devam ediyor. Hava bombardımanları sonucu kimlikleri bilinmeyen 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Cibaliya Kampı'na saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu bir gruba saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladı.

Saldırıda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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