Dolar
32.55
Euro
35.14
Altın
2,355.43
ETH/USDT
3,313.00
BTC/USDT
60,467.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Futbol Takımı, Macaristan kampında gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya ile) Sinop nükleer santrali için ciddi adımlar atabiliriz

Benzer haberler

BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 12 sanık hakim karşısında

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 12 sanık hakim karşısında
Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"
DSÖ Direktörü, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısı yaptı

DSÖ Direktörü, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet