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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 822'ye yükseldi

Hamdi Yıldız  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 21 bin 822'ye yükseldi

Gazze

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 150 artarak, 21 bin 822'ye, yaralı sayısı 56 bin 451'e yükseldi

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