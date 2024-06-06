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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun BM okuluna sığınan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İsrail ordusunun BM okuluna sığınan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

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