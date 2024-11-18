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Dünya

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde iki füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Faruk Hanedar  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro - AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un merkezini bombaladığı belirtildi.

Saldırının şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı bölgesinde bir noktaya 2 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının da aynı bölgede bir konutu hedef aldığı ve büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.

⁠Beyrut'un merkezinde iki ayrı nokta dün İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail ordusunun dün Beyrut’un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda 10 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in öldüğü açıklanmıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.


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