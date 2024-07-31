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Dünya

İsrail ordusunun Beyrut'a hava saldırısındaki ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İsrail ordusunun Beyrut'a hava saldırısındaki ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

Beyrut

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

ABD, İsrail'in Beyrut'a saldırısını "kendini savunma hakkı" olarak niteledi

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenliğinin "sağlam ve sarsılmaz" olduğunu belirterek, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var." ifadesini kullandı.

Watson, ABD'nin, bölgedeki saldırıları sona erdirmek için "diplomatik bir çözüm" üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

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