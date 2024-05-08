İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı
İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail
askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve
kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni
onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
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