İsrail ordusunun, ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaralandı İsrail ordusunun, ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen 7. tur müzakereleri devam ederken ve var olan ateşkese rağmen İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentine 5 kilometre uzaklıktaki Burc Şimali beldesindeki Melab Mahallesi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. Ardından İsrail savaş uçakları aynı noktayı 4'üncü kez vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burc Şimali'yi hedef alan saldırılarda 8 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur'a bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki ortak araziye 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarla eş zamanlı olarak Mansuri beldesi topçu atışları ve tank ateşiyle hedef alındı.

Sur kentine hava saldırıları düzenlendi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Mansuri beldesinin kırsalını 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılarla eş zamanlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesinde İsrail ordusunun patlatma gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının Sur kenti ve çevresinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

UNIFIL: İsrail ordusu dün Lübnan'a 113 mühimmat ateşledi, bu 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun çarşamba günü Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 113 mühimmat ateşlediğini ve bunun 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, barış gücü askerlerinin Lübnan hava sahasındaki ihlalleri ile karadaki askeri faaliyetleri her gün izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son aylara kıyasla şiddetin önemli ölçüde azaldığı ancak genel durumun kırılganlığını koruduğu ifade edildi.

Barış gücü askerlerinin gelişmeleri izlemeyi, bunları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine rapor etmeyi, operasyonlarını sürdürmeyi ve gerilimin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine 113 mühimmat ateşlediğini ve bunun UNIFIL tarafından 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

Gerilimin düşürülmesi ve Lübnan'ın güneyinde tam istikrarın yeniden sağlanması için diyalog ve koordinasyonun yanı sıra BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına bağlılığın temel önem taşıdığı vurgulandı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere yoğun saldırılar düzenlemişti.