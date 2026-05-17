İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

Haberde, İsrail'e ait insansız hava aracının Nebatiye'deki Cebşit beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinin 2 hava saldırısıyla hedef alındığı, saldırılarda tavuk çiftlikleri ve ahırların vurulduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği, saldırılarda sağlık görevlilerinin yaralandığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bint Cubeyl ilçesinde Kefra ile Deyr Amis beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Sur kentindeki Sadikin ile Cibal el-Butm beldeleri arasındaki Habl er-Rafi bölgesine hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Sur'un güneydoğusundaki Zıbkin beldesi çevresini de iki kez vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Tayr Diba beldesindeki saldırıda da 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Zerariyye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda ise toplam 4 kişi yaralandı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 988'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 988'e, yaralı sayısı 9 bin 210'a ulaştı.

Yaşamını yitirenlerden 116'sının sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, 263 sağlık personelinin de yaralandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 969 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Zerariyye beldesinde bir otomobile İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, güneydeki Ayta Cebel, Mecdel Silm ve Hadasa beldelerini vurdu.

İsrailli güvenlik kaynağı: Hizbullah’ın tüm silahları yok edilemez, siyasi çözüm gerekli

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismini açıklamadığı güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Hizbullah’ın özellikle insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar İsrail ordusu için ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak, “Bazılarının önerdiği gibi Lübnan’ın güneyinin tamamı işgal edilse bile bu adım, Hizbullah’a ait son silahlı İHA’yı veya son füzeyi yok etmeye yetmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail güvenlik kurumlarının, hedefli suikastlar, altyapı saldırıları ve ek saldırılarla Hizbullah’ın kapasitesinin zayıflatılabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ancak tehdidi tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir askeri çözümün bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah’ın özellikle fiber optik sistemlerle yönlendirilen İHA’larının tespit ve engellenmesinin zor olduğu, bu araçların keşif amaçlı kullanımın ötesine geçerek, etkili saldırı silahlarına dönüştüğü belirtildi.

İsrail ordusunun İHA saldırılarına karşı korunma amacıyla yaklaşık 500 bin şekel (yaklaşık 171 bin dolar) maliyetli koruyucu ağ sistemleri konuşlandırdığı, ancak güvenlik kaynaklarının bunları da kesin çözüm olarak görmediği ifade edildi.

Kaynak ayrıca, Lübnan’daki çatışmaların sürmesinin İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmayacağını belirterek, “Daha derin kara kontrolü dahi Hizbullah’ın roket ve İHA’larla sürdürdüğü yıpratma stratejisini tamamen engelleyemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Askeri seçeneğin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan kaynak, “Sahadaki gerçekliği değiştirmek için uzun vadeli askeri caydırıcılığın yanında siyasi bir açılım sağlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'da 5 belde için yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 5 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Rumin, Kusaybe, Kefer Hune ve Binaful beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Suhmur beldesini hedef alacağını duyurdu.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün, 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Binaful beldesindeki barınma merkezine dönüştürülen okullarda yerinden edilmiş onlarca aile kalıyor.

Hizbullah: Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldık

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Bayyada beldesinde İsrail ordusuna ait bir buldozer ile askeri aracın kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Bayyada'da bir çadır içindeki yer alan İsrail askerlerinin de başka bir kamikaze İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının bulunduğu noktaya roket saldırısı düzenlediği, Adise beldesindeki bir topçu mevziisinin de kamikaze İHA'yla vurulduğunu aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah, Yumhur Şekif beldesi çevresindeki Safita bölgesine ilerlemeye çalışan İsrail birliğini patlayıcıyla hedef aldığını, askerler arasında ölen ve yaralanların olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.