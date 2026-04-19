İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda bulunan Halave Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük barınma alanlarından biri olan Halave Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler dün, İsrail ordusunun ateşkes uyarınca çekildiği "Sarı Hat"tın dışında kalmasına rağmen kampın sık sık hedef alınmasını protesto etmişti.

İHA saldırısında 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimde yer alan Deyr Belah kentinde ise insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateş sonucu 16 yaşındaki bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının "Sarı Hat"tın dışında gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini de topçu atışları, hava saldırıları ve denizden açılan ateşle hedef aldığı aktarıldı.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde 18 bin kişi tedavi bekliyor

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, kentteki sağlık durumuna ilişkin "Filistin'in Sesi" radyosuna açıklamalarda bulundu.

Nims, İsrail'in iki buçuk yıl soykırıma maruz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yaralı ve hasta 18 bin kişinin tedavi için bölge dışına çıkmayı beklediğini belirtti.

İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve kısıtlamalar sebebiyle yurt dışında tedavi için çok az sayıda kişinin çıkış yapabildiğini belirten Nims, 2 Şubat'tan bu yana Gazze'den sağlık amaçlı çıkış yapanların yalnızca 700 kişiyle sınırlı kaldığını ifade etti.

Nims, İsrail'in uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine izin vermemesi sebebiyle tedaviye muhtaç binlerce hasta ve yaralının ölümle karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Tıbbi malzeme eksikliğine işaret eden Nims, "Canlar tehlikede; hayati öneme sahip tıbbi hizmetlerin yetersizliği nedeniyle uzun bekleme listelerinde hayatını kaybeden hastalar var." dedi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü, bugün çıkış yapan hastaların seçiminin sağlık durumlarındaki risk oranına göre yapıldığını; ancak güvenlik onaylarına ilişkin prosedürlerin uzun sürmesi sebebiyle gecikmeler yaşandığını ve hastaların sağlık durumlarının daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Uluslararası topluma sınır kapılarının açılması için acil müdahale çağrısı yapan Nims; sağlık konusunun her türlü siyasi ve güvenlik meselesinden bağımsız olması gerektiğini, sağlık tahliyeleri için güvenli koridorların oluşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.