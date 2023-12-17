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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü

Hamdi Yıldız  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü

İstanbul
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü

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