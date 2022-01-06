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Dünya

İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle Filistinli Mahmut Ceradat’ın Cenin kentindeki evini yıkma kararı aldı.

Esat Fırat   | 06.01.2022
İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı

Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ceradat’ın apartman dairesi evinin yıkılacağına ilişkin kararı ailesine tebliğ ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ceradat’ın bir Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştığına dikkat çekildi.

Halihazırda tutuklu olan Mahmut Ceradat, 26 Aralık 2021’de işgal altındaki Batı Şeria’da bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanıyor.

İsrail'in, saldırı düzenledikleri söylenen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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