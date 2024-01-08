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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ordusundan Gazze işgalinde "yeni ve daha az yoğun aşamaya geçildiği" iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtti.

Gökhan Çeliker  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İsrail Ordusundan Gazze işgalinde "yeni ve daha az yoğun aşamaya geçildiği" iddiası

Ankara

Hagari, Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli The New York Times gazetesine konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" söyleyen Hagari, İsrail'in daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata geçmeye başladığını aktardı.

Hagari, "savaşın aşama değiştirdiğine" işaret ederek, bu ay başlayan süreçle ülkesinin Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail Ordusu'nun "geniş çaplı manevralar yerine daha hedefe yönelik baskınlar" düzenlemeye yönelmesiyle, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların yoğunluğunun azalmaya başladığını belirten Hagari, İsrail'in özellikle Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah şehrine odaklanacağını söyledi.

Hagari, İsrail'in yerinden edilmiş insanlar için çadırlar da dahil olmak üzere "daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermeyi hedeflediğini" ifade ederek, ülkesine yönelik "soykırım" suçlamalarını reddetti.

İsrail'in, sivil ölümleri önlemek için her türlü tedbiri aldığını iddia eden Hagari, Hamas'ın "askeri altyapısını sivil alanların içine yerleştirerek sivilleri tehlikeye attığını" öne sürdü.

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