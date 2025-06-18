İsrail ordusu, Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını bildirildi.
Ankara
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
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Saldırılarda, "Tahran bölgesinde İran'a ait askeri noktaların" hedef alındığı savunuldu.
Öte yandan AA muhabirinin bölgeden aldığı bilgiye göre, Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde havalimanı yakınlarından patlama sesleri duyuldu.
Sosyal medyada yayınlanan ancak resmi makamlarca henüz doğrulanmayan görüntülere göre de İsrail saldırılarında, Tahran'ın kuzeydoğu bölgesi hedef alındı.
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AA muhabiri, başkentin kuzeydoğusuna düzenlendiği söylenen saldırıların sesinin Tahran'ın merkezinden duyulmadığını aktardı.
Tahran'a yeni hava saldırılarına ilişkin İran makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail Savunma Bakanı: İç Güvenlik Karargahı'nı vurduk
Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da "İç Güvenlik Karargahı"nı vurduklarını iddia etti.
İsrailli bakanın "İç Güvenlik Karargahı" ile nereyi kastettiği bilinmezken, uluslararası basında Tahran’daki Polis Gücü Komuta Merkezi’nin vurulduğu yazıldı.
İran makamları, Katz'ın iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Öte yandan İran basını, Tahran yakınlarında yer alan ve sabah saatlerinde hedef alınan Kerec’teki Peyam Havaalanı’nın bir kez daha vurulduğunu yazdı.
İsrail, Tahran’da Kızılay binasının yakınlarına saldırı düzenledi
İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Tahran’ın kuzeyinde İran Kızılayına ait binanın yakınlarına saldırı düzenledi.
İran Kızılayının yayımladığı görüntülerde binanın çevresinden dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu, İran'a başlatılan saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaların gevşetildiğini duyurdu
İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarının bu akşamdan geçerli olmak üzere gevşetilmesi kararı aldığını duyurdu.
İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesinin ardından bugün yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.
İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle getirilen kısıtlamalar, İsrail'in doğu sınırındaki bölgeler ve Gazze Şeridi yakınındaki yerleşimler haricinde tüm bölgelerde gevşetilecek.
Bu kapsamda sığınaklara yakın olmaları halinde iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek ve 30 kişiye kadar yapılacak toplu faaliyetlere izin verilecek.
İç cephe komutanlığı yönergelerinde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin yapılan değişiklik, 20 Haziran yerel saatle 20.00'ye kadar geçerli olacak.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle 13 Haziran'ın ilk saatlerinde olağanüstü hal kısıtlamaları getirildiğini açıklamıştı.
İsrail ordusu: İran'da bu sabah 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduk
İsrail ordusu, bu sabah İran'da 25 savaş uçağı ile 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 25 savaş uçağı bu sabah İsrail'e doğru yöneltilen 40'tan fazla füze altyapı bileşenini vurdu. Bunlar arasında füze depolama tesisleri ve İran Rejimi'nin askeri unsurları da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır bir "Emad" füze rampasının da vurulduğı kaydedildi.
İsrail basını: Demir Kubbe İran'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı
İsrail’in hava savunmasında önemli bir rol üstlenen Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı yeterli etkiyi göstermediği belirtildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley'in konuyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.
"Demir Kubbe sisteminin, İran’ın gönderdiği balistik füzelere karşı müdahale etmekle sorumlu olmadığını belirten Hawley, "Demir Kubbe aslında kısa menzilli roketler ve havan toplarına karşı tasarlandı. Özellikle Gazze’den Hamas tarafından ateşlenen roketler gibi tehditlere karşı etkili olan sistem, balistik füzelere karşı yalnızca son çare olarak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.
Hawley, İsrail’in balistik füze tehdidine karşı ilk savunma hattını Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri oluşturduğunu, bu sistemlerin başarısız olması durumunda ise Demir Kubbe'nin yedek olarak devreye alınabildiğini belirtti.
Ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Hawley, İran’ın son dönemdeki füze saldırılarında İsrail’in hava savunma sisteminden geçmesini ise tüm entegre hava savunma sistemlerinde olabileceği gibi Demir Kubbe'nin de başarısızlığını gösterdiğine" dikkati çekti.
Hawley, aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı ya da yüzde 100 etkinlik sağlamanın "oldukça zor" olduğuna işaret etti.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.