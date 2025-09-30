İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi.
Ankara/Gazze
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.
Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.
Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen yaklaşık 500 bin Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.
İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.
İsrail ordusu, Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda 23 Filistinli yaşamını yitirdi
Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ve 6 çocuğu yaşamını yitirdi.
Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise "Ardenis" ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nda ise "El-Kurenavi" ailesinin evini vurdu.
Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusunun saldırısında baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti.
Bölgede ayrıca İsrail ordusu zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdi.
Gazze kentinde ise İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 1 Filistinli öldü.
Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkez bölgesindeki saldırılarda da 3 kişi can verdi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmak umuduyla bekleyen 7 Filistinli de İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 305 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 571’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 817 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.