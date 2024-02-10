İsrail ordusu, Refah'ta Filistinli emniyet güçlerinin araçlarını bombaladı
Saldırılarda en az 3 polis yaşamını yitirdi.
Gazze
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli emniyet güçlerinin bulunduğu 2 araca düzenlediği saldırıda en az 3 polis hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerinin bulunduğu aracı topçu atışıyla bombaladı.
Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bu saldırıdan bir süre sonra yine Refah'ta başka bir emniyet aracının daha bombalandığı, saldırıda bazı polis memurlarının yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Sayıya ilişkin bilgi alınamazken, Filistin makamlarından da henüz resmi açıklama yapılmadı.
Gazze emniyet basın ofisinden, 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Refah kentinde yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin bulunduğu aracı hedef alması sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.