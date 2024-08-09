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Dünya

İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı vurdu

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı vurdu

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Sayda kentindeki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füzenin isabet ettiği belirtilirken, can kaybına ilişkin ise bir detay paylaşılmadı.

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