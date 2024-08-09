İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı vurdu
İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Sayda kentindeki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.
Söz konusu araca 2 füzenin isabet ettiği belirtilirken, can kaybına ilişkin ise bir detay paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.