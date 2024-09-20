Dolar
34.11
Euro
38.10
Altın
2,613.66
ETH/USDT
2,553.20
BTC/USDT
63,689.00
BIST 100
9,961.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yine hava saldırıları düzenledi

Ankara

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı.

İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki bölgelere 2 ayrı "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak çocuklarımızın sevgi dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz
Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiye saldırması kamerada
Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu
Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacak

Benzer haberler

Gazze'nin kuzeyindeki kan bankasının yıkılması ve "açlık" kan sıkıntısını katlıyor

Gazze'nin kuzeyindeki kan bankasının yıkılması ve "açlık" kan sıkıntısını katlıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yine hava saldırıları düzenledi

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla bağlantılı Macar kadın, bir AB ajansı için danışmanlık yapmış

ABD: İsrail-Hamas arasında ateşkes yakın zamanda mümkün gözükmüyor

ABD: İsrail-Hamas arasında ateşkes yakın zamanda mümkün gözükmüyor
Beyaz Saray'dan, İsrail'e desteğin süreceği mesajı

Beyaz Saray'dan, İsrail'e desteğin süreceği mesajı
UCM, Netanyahu ve Galant için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor

UCM, Netanyahu ve Galant için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet